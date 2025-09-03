Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
3 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Aeronautica torinese nella serie YouTube di Eurofighter Typhoon

L'eccellenza ingegneristica torinese alla base dell'Eurojet Ej200 è protagonista dell'ultimo episodio di The Fighter Show (prima serie YouTube al mondo di proprietà e prodotta da Eurofighter Typhoon, il velivolo da combattimento multiruolo), in cui l'Eurofighter Typhoon invita gli spettatori a scoprire il cuore del motore nella sua pluripremiata serie YouTube.

Costruito in parte da Avio Aero a Torino, il motore Eurojet Ej200 è il risultato di un consorzio europeo (Eurojet Turbo GmbH) composto da Mtu, Rolls-Royce, Avio Aero e Itp Aero. Con una spinta di 20.000 libbre, è uno dei motori più avanzati della sua categoria e che dà vita all'Eurofighter Typhoon.

Dal suo lancio nel 2023, The Fighter Show ha superato i 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, portando il pubblico dietro le quinte dell'Eurofighter Typhoon e offrendo un accesso unico a piloti, ingegneri e tecnici.

L'episodio - Transformers: The Eurofighter Engine - è ora disponibile sul canale YouTube di Eurofighter.

© Riproduzione riservata