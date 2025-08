Advent e Nextalia lanciano Opa per il delisting di Tinexta

Fondi di investimento gestiti da Advent e Nextalia hanno sottoscritto un accordo per acquisire da Tecno Holding una partecipazione pari al 38,74% del capitale di Tinexta e la promozione di un'opa finalizzata al delisting da Piazza Affari a 15 euro per azione.

L'operazione prevede che TopCo, società controllata da fondi di investimento gestiti da Advent International e da Nextalia Sgr acquisti tramite il veicolo Bidco il 38,74% di Tinexta dalla società delle Camere di Commercio Tecno Holding, a 15 euro per azione diventandone azionista di maggioranza. Tecno Holding manterrà una quota di minoranza.

Dopo la compravendita, TopCo e BidCo, di concerto con Tecno Holding, lanceranno un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per l'acquisto di tutte le rimanenti azioni di Tinexta, pari a circa il 42,65% del capitale per ritirare il titolo dal listino, al medesimo prezzo di 15 euro.

E' previsto infine il riacquisto, successivamente al perfezionamento dell'offerta, da parte di Tecno Holding, di un numero di azioni di Tinexta tale per cui il totale dei diritti di voto in Tinexta detenuti in aggregato da TopCo, tramite BidCo, e dalla società delle Camere di Commercio sia così ripartito: TopCo al 51% del totale diritti di voto Tecno Holding al 49%.

L'operazione, oltre che al delisting, è volta a sostenere la crescita di Tinexta mediante la costituzione di una partnership strategica tra i fondi e Tecno Holding.