Adriatronics impone ferie forzate: sindacato Usb protesta contro la decisione

La Adriatronics (ex Flex) di proprietà del fondo FairCap ha imposto le ferie forzate ai 350 dipendenti, nelle more della vertenza in corso a un tavolo al Mimit. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo ricordando che l'ultima riunione a Roma si è svolta mercoledì scorso, dove si era giunti a un'intesa in merito al tentativo di individuare eventuali nuovi acquirenti per salvaguardare l'attività e gli occupati.

Ieri i rappresentanti del sindacato Usb si sono riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica definendo "inammissibile" la scelta dell'azienda, "anche perché questo stabilimento storicamente ha sempre raggiunto accordi sindacali per le chiusure collettive".