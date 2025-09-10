Adriatronics ceduta a Star Tech Industries, salvi 333 posti

Lo stabilimento triestino della Adriatronics (ex Flextronics) è stato ceduto, con trasferimento di ramo d'azienda, da Fair Cap alla Star Tech Industries srl - 50% Star Tech Ventures (filiale italiana di Mountain X, fondo di venture capital per l'aerospaziale e la difesa a duplice uso) e 50% Segner Limited (partner strategico e titolare della proprietà intellettuale di Newphotonics, azienda di progettazione, sviluppo e produzione di semiconduttori di circuiti integrati fotonici per i data center dell'era dell'intelligenza artificiale). Lo hanno reso noto in un comunicato gli assessori regionali del Fvg al Lavoro Alessia Rosolen e alle Attività produttive Sergio E.Bini, come annunciato dall'Ansa giorni fa.

Rosolen e Bini hanno partecipato oggi a una riunione al ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con il ministro Adolfo Urso in cui è stato annunciato l'accordo. Questo prevede la salvaguardia dei 333 dipendenti Adriatronics, con prospettive di incremento dell'organico fino a 420 unità. L'operazione porterà in Friuli Venezia Giulia oltre 70 milioni di investimenti e lo sviluppo di attività di manufacturing chip, consolidando così il ruolo del territorio nelle filiere più innovative e strategiche a livello internazionale.