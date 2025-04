Adolfo Urso: Necessario sistema di dazi zero tra Europa e USA

"Bisogna assolutamente evitare escalation di misure daziali e ritorsioni una sull'altra, perché tutti ne pagheremmo il costo e sicuramente noi europei più di altri". Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. Dobbiamo puntare al fatto che "tra le due sponde dell'Atlantico vi sia un sistema di dazi zero in modo anche di riunificare l'Occidente, quando come oggi deve affrontare una sfida competitiva globale", aggiunge Urso all'inaugurazione del Salone del Mobile a Milano.

"L'Unione europea deve liberare la forza creativa delle imprese soffocata dal sistema regolatorio: chiederemo all'Ue una misura shock anche per sospendere alcune delle regole folli del 'green deal' che ha condannato alla decadenza il sistema delle imprese", spiega il ministro. "L'Italia presenterà le sue proposte e per quanto si possa anche a livello bilaterale. E tutti chiedono non a caso alla presidente del Consiglio Meloni di svolgere un ruolo di ponte, che non deve mai mancare soprattutto nei momenti più difficili", conclude Urso.