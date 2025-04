Adolfo Urso celebra il Made in Italy a Napoli con cravatta Marinella dedicata all'uomo vitruviano

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, lo storico negozio Marinella di Napoli, dove è stata presentata la cravatta dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy raffigurante l'uomo vitruviano, il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita.

"Marinella è uno dei simboli italiani del saper fare, che da sempre si basa sull'identità, sulle sue peculiarità e specificità, sull'espressione di un territorio - ha detto Urso -. Identità ma anche innovazione che in questi casi è fatta di design e di materiali".

"Identità è anche arte, cultura, storia, tradizione, territorio e innovazione, è scienza, tecnologia, ricerca di nuovi materiali - ha aggiunto -. Sono i binari su cui corre da sempre e sempre più il treno del Made in Italy nel mondo, così come è emblematicamente rappresentato dall'uomo vitruviano che è il simbolo che abbiamo scelto per identificare questa giornata".