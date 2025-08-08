Adidas lascia il contratto collettivo. Sindacati: inaccettabile

Adidas ha deciso di svincolarsi dal contratto collettivo di lavoro nei suoi stabilimenti tedeschi che non si applicherà più ai circa 8000 dipendenti. Si tratta di una scelta che interrompe la discussione con i sindacati per il rinnovo del contratto che chiedevano un aumento salariale del 7%. Per il sindacato Igbce con la decisione di Adidas "i dipendenti saranno completamente alla mercé dei loro dirigenti per quanto riguarda l'evoluzione dei loro salari e delle loro condizioni di lavoro. Non lo accetteremo". In una lettera interna ai dipendenti, Adidas dichiara che non sarà più rappresentato dall'associazione dei datori di lavoro nelle prossime trattative, come riferisce il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung (Sz). Adidas avrebbe accettato l'aumento salariale - del resto l'azienda naviga in ottime acque, con utili previsti per il 2025 tra 1,7 e 1,8 miliardi di euro - ma non la richiesta di un bonus per gli iscritti al sindacato. Ma per la Sz il motivo dello scontro è un altro: il sindacato chiede l'estensione del contratto collettivo per tutti i dipendenti, anche quelli di livello superiore, mentre attualmente questo non avviene per oltre tremila dipendenti impiegati nello stabilimento di Herzogenaurach. L'estensione del contratto collettivo ai dipendenti di grado superiore "comporterebbe notevoli svantaggi per l'azienda e per i suoi dipendenti attualmente non coperti dal contratto collettivo" sottolinea Adidas nella lettera ai dipendenti. Il sindacato invece ritiene questa giustificazione "un'assurdità" e argomenta che legare tutti i dipendenti ai contratti collettivi assicurerebbe trasparenza e chiarezza. Proprio mercoledì il governo tedesco ha avviato l'iter di un provvedimento per rafforzare la contrattazione collettiva nelle aziende che lavorano con la pubblica amministrazione.