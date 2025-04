Adeguamento requisiti pensionistici: il decreto per il biennio 2027-2028 entro il 2025

"Il decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2025 sulla base delle risultanze relative alla variazione della speranza di vita rese disponibili dall'Istat entro il 31 dicembre di ciascun anno. In attuazione di questo decreto, l'Inps adegua i requisiti per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici". Lo sottolinea l'Istituto di previdenza in audizione alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti previdenziali, ricordando che la normativa vigente prevede che "i requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata sono adeguati ogni due anni agli incrementi della speranza di vita. L'adeguamento è frutto di un processo amministrativo che recepisce le indicazioni contenute nel decreto direttoriale del ragioniere Generale dello Stato e del direttore generale della previdenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali".