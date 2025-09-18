Giovedì 18 Settembre 2025
Leo Turrini
Ultima oraAddio di Nagel ai dipendenti, vi attendono nuove sfide
18 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Addio di Nagel ai dipendenti, vi attendono nuove sfide

Addio di Nagel ai dipendenti, vi attendono nuove sfide

L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, scrive una lettera ai dipendenti nel giorno in cui sono attese le sue dimissioni da amministratore delegato. "Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Così come sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità"

