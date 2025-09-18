Addio di Nagel ai dipendenti, vi attendono nuove sfide

L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, scrive una lettera ai dipendenti nel giorno in cui sono attese le sue dimissioni da amministratore delegato. "Vi attendono ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Così come sono certo che la nuova proprietà della banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità"
Giovedì 18 Settembre 2025
Ultima oraAddio di Nagel ai dipendenti, vi attendono nuove sfide