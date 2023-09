Ad Ryanair, 'in Sicilia vogliamo crescere'

"Abbiamo discusso con il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per avere più connettività per la Sicilia. Abbiamo discusso una proposta di crescita che abbiamo fatto per portare in Sicilia 3 milioni di posti. La discussione è aperta, se verrà accolta la proposta di rimuovere l'addizionale municipale che non rimane in Sicilia e che serve per pagare i piloti Alitalia". Così Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, nel corso della presentazione della stagione invernale della compagnia irlandese Ryanair a margine della conferenza stampa a Villa Igea.