Venerdì 31 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Ultima oraAd ottobre l'inflazione cala all'1,2%, -0,3% sul mese
31 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ad ottobre l'inflazione cala all'1,2%, -0,3% sul mese

Carrello spesa decelera a 2,3%. In Eurozona al 2,1%

Secondo le stime preliminari, nel mese di ottobre 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua (da +1,6% nel mese precedente). Lo comunica l'Istat.

La sensibile decelerazione del tasso d'inflazione si deve prevalentemente al marcato rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli Energetici regolamentati (da +13,9% a -0,8%), degli Alimentari non lavorati (da +4,8% a +1,9%) e, in misura minore, di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,0%).

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) a ottobre decelerano da +3,1% a +2,3% su base annua. Anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto crescono meno rapidamente (da +2,6% a +2,3%).

Nell'Eurozona, sempre in ottobre, l'inflazione è calata al 2,1% dal 2,2% di settembre.

