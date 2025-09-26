Ad Alberto Nagel 18 milioni di compensi fino al 2032

Alberto Nagel, ad di Mediobanca fino al prossimo 28 ottobre, percepirà circa 18 milioni di euro da qui al 2032. La cifra si ricava dalla somma dalle performance shares dei vari piani di incentivazione con assegnazioni differite fino al periodo 2027-2032. Le azioni sono state convertite in contanti a 19,9216 euro l'una per decisione della banca alla luce dell'opas di Mps così da permettere ai suoi manager di andare all'incasso.

Nei 18 milioni sono compresi i compensi in contanti della remunerazione annuale di Nagel il cui pagamento è differito. Intanto Nagel ha ricevuto nell'ultimo esercizio 4,49 milioni di compensi di cui 1,9 milioni di emolumento fisso per la carica e 1,8 di remunerazione variabile relativa solo ai piani di incentivazione già assegnati. Nell'esercizio precedente i compensi totali erano stari pari 4,58 milioni.