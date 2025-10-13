Ad agosto picco 5% del traffico aereo passeggeri in Europa

Il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea è aumentato del +4,9% ad agosto rispetto allo stesso mese dello scorso anno, oltre la media annua del 4,3%, confermando che la domanda estiva rimane forte. E' quanto si legge nel rapporto preliminare sul traffico aereo per agosto 2025 pubblicato da Aci Europe, l'associazione europea degli operatori aeroportuali.
Il traffico passeggeri internazionale ha guidato la crescita con un +5,6%, in contrasto con l'aumento del traffico nazionale (+1,6%). Nel complesso - viene evidenziato nel rapporto -, i volumi di passeggeri ad agosto si sono attestati al +7% rispetto ai livelli pre-pandemia (agosto 2019).
Per quanto riguarda invece il traffico merci nella rete aeroportuale europea, ad agosto si è registrato un calo del 5,8%. Rispetto ai volumi pre-pandemia, il traffico merci si è attestato a un +7%.
Tra i primi 10 aeroporti europei per traffico merci, i risultati migliori rispetto allo scorso anno sono arrivati da Liegi (+29%), Madrid (+11,4%) e Milano Malpensa (+6%).