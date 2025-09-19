Ad agosto meno lavoro e meno caldo, consumi elettrici a -9%

Secondo i dati di Terna nel mese di agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 24,7 miliardi di kWh, in calo dell'8,9% rispetto ad agosto 2024. La variazione negativa, che si confronta con il dato record di 27 miliardi di kWh di agosto dello scorso anno (+8,6%), è stata raggiunta, spiega Terna, con un giorno lavorativo in meno (20 vs 21) e una temperatura media mensile inferiore di 1,5°C rispetto ad agosto 2024. Corretto dagli effetti di calendario e temperatura, il dato della domanda elettrica risulta comunque in calo di un deciso -3,2% rispetto allo stesso mese del 2024.