Acri,'l'aumento dei tassi Bce fa calare la fiducia nella Ue'

L'aumento dei tassi di interessi della Bce per contrastare l'inflazione "ha messo in difficoltà molte famiglie e imprese che si sono trovate a pagare interessi più alti su mutui, prestiti, e finanziamenti" e che ora "sono tra le più critiche verso l'Ue". E' quanto emerge dall'indagine Acri-Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio secondo cui, rispetto allo scorso anno, "si indebolisce la fiducia nell'Unione Europea e nell'euro, sostenuta comunque dalle nuove generazioni: i dati evidenziando una polarizzazione tra chi ha fiducia nelle azioni e nelle scelte che verranno prese e chi no (51% si fida vs 49% non si fida)".