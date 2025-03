Acea: risultati finanziari 2024 ai massimi storici, ebitda e utile netto in forte crescita

Acea ha chiuso il 2024 con "risultati ai massimi storici" per margine operativo lordo e utile netto. L'ebitda si è attestato a 1.557 milioni, in crescita del 12% sul 2023 (ebitda ricorrente a 1.515 milioni, +11%, circa l'87% dai settori regolati). Il risultato è superiore alla guidance pari a +7%/+9%. L'utile netto si è attestato a 332 milioni di euro in avanzamento del 13% sul 2023 (utile netto ricorrente 330 milioni, +18%). Cresce il dividendo proposto a 0,95 euro per azione (+8% sul 2023). Lo rende noto il gruppo dopo il Cda che ha approvato il bilancio 2024.

Crescono gli investimenti che nel 2024 hanno raggiunto 1.439 milioni di euro (+26% sul 2023), prevalentemente destinati ai business regolati (che rappresentano il 91% del totale).

"I risultati finanziari del 2024, in crescita e superiori alla guidance, confermano la solidità del Gruppo già evidenziata nei primi nove mesi - commenta l'Ad di Acea, Fabrizio Palermo - La sempre maggior efficienza operativa e la solida struttura finanziaria, con un rapporto Net Debt/Ebitda in miglioramento", pari a 3,18x rispetto a 3,49x del 31 dicembre 2023 e rispetto alla guidance (intorno a 3,4x), "rafforzano la nostra posizione e ci permettono di proseguire il percorso di crescita sostenuto da investimenti, in particolare, sui settori regolati per sviluppare e potenziare le infrastrutture. I risultati conseguiti ci hanno, inoltre, consentito la distribuzione di un dividendo in crescita, superiore rispetto a quanto previsto dal piano industriale, continuando in questo modo a creare valore per tutti gli stakeholder".