Acea, nel primo semestre +32% l'utile a 226 milioni

Acea chiude il primo semestre 2025 con un utile netto consolidato di 226,6 milioni, in crescita del 32%. L'utile netto ricorrente, esclusi gli effetti one-off - indica la società, aumenta di circa il 7% "in coerenza con la dinamica operativa".

+18% gli investimenti, a 668 milioni, rispetto alla prima metà del 2024. Il cda si è riunito nella nuova sede di Firenze.

"I risultati del semestre, solidi e in crescita, confermano l'efficacia della strategia industriale intrapresa che vede il gruppo sempre più focalizzato sui business infrastrutturali regolati", commenta l'a.d. Fabrizio Palermo: "Inoltre - aggiunge - le capacità gestionali e operative ci permettono di attuare il piano degli investimenti in tutti i nostri settori di business e raggiungere gli obiettivi di performance che ci siamo dati. L'innovazione e le nuove tecnologie saranno sempre più integrate nelle attività quotidiane e nella realizzazione delle grandi opere in cui siamo impegnati".