Accordo Versalis-Bidgestone-Bb&g per riciclare pneumatici

Bridgestone Emea (Bridgestone), Gruppo Bb&g e Versalis (Eni) annunciano la firma di un accordo per la creazione di una filiera circolare per trasformare gli pneumatici a fine uso (Pfu) in nuovi pneumatici. Ogni anno, secondo il Tyre Industry Project del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), circa un miliardo di pneumatici arrivano a fine uso. Gli pneumatici usati saranno trasformati, mediante pirolisi, in un olio (Tpo - Tyre Pyrolysis Oil) utilizzabile per creare elastomeri di alta qualità, comparabili a quelli ottenuti da materia prima tradizionale per la produzione di nuovi pneumatici. La collaborazione tra le tre aziende mira a incentivare lo sviluppo della tecnologia di pirolisi e di produzione di olio da pirolisi, nonché a riposizionare sul mercato i nuovi polimeri come preziosa risorsa circolare per la produzione di nuovi pneumatici. La partnership si avvale del processo termomeccanico di pirolisi di Bb&g per riciclare su scala commerciale gli pneumatici fine uso. Bb&g ha realizzato e gestito due generazioni di impianti pilota negli ultimi 10 anni e ha recentemente messo in funzione la sua prima linea di produzione su scala commerciale per validare la fattibilità e la qualità del processo. L'impianto TPO di Bb&g è situato a Fatima, in Portogallo, ed è stato avviato con successo il 15 luglio. Nei prossimi mesi i primi quantitativi di olio da pirolisi riciclato Bb&g verranno immessi nel ciclo produttivo di Versalis per la produzione di elastomeri circolari, con cui Bridgestone realizzerà un primo lotto di pneumatici all'inizio del 2025.