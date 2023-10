Accordo Uaw-Ford, rinnovo contratto lavoro

Dopo uno sciopero di sei settimane, il potente sindacato americano dei metalmeccanici United Auto Workers (Uaw) ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con la Ford per il rinnovo del contratto quadriennale. "Profitti record vogliono dire contratti record", osserva il sindacato, definendo l'accordo raggiunto "una vittoria". Plaude anche il presidente Biden, che lo ha definito un accordo 'storico'. Il contratto preliminare sarà sottoposto ai lavoratori che dovranno decidere se ratificarlo o meno. I dipendenti di Ford torneranno al lavoro mentre è in corso la votazione. "Voglio congratularmi con la Uaw per lo storico accordo preliminare con Ford. Quando i lavoratori di battono contro l'avidità delle aziende vincono. E' il momento per General Motors e Stellantis di negoziare un contratto giusto per i loro lavoratori", afferma il senatore Bernie Sanders.