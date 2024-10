Accordo Trenitalia-SkyTeam, unica prenotazione per aereo-treno

Trenitalia (Gruppo Fs) e SkyTeam, alleanza fra compagnie aeree, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per offrire itinerari combinati "aereo + treno" in un'unica prenotazione. Lo affermano i due gruppi in una nota congiunta. La partnership, non ancora effettiva "permetterà a chi arriva in Italia con un volo di una compagnia aerea parte di SkyTeam di raggiungere un'ampia gamma di destinazioni in tutto il Paese con i treni ad alta velocità di Trenitalia. Ad esempio - si legge - i viaggiatori potranno volare da New York-JFK a Roma Fiumicino, ritirare i bagagli, salire a bordo di un Frecciarossa e raggiungere una delle destinazioni servite". L'accordo inciderà anche sui pacchetti fedeltà di entrambe le compagnie. Una volta che la partnership sarà effettiva, i membri frequent flyer di SkyTeam potranno guadagnare e spendere miglia quando viaggiano su corse Frecciarossa selezionate; allo stesso modo, i membri di CartaFreccia, il programma fedeltà per i viaggiatori di Trenitalia, potranno guadagnare e spendere punti viaggiando su voli SkyTeam selezionati.