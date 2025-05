Accordo tra Open Fiber e Pro Loco per la transizione digitale in 6mila comuni

Accordo tra Open Fiber e l'Unione Nazionale delle Pro Loco per favorire la transizione digitale in oltre 6mila comuni italiani. L'iniziativa - si legge in una nota - punta a "promuovere la cultura dell'innovazione tecnologica attraverso la formazione e l'informazione dei cittadini". La diffusione dei servizi di digitalizzazione sarà promossa attraverso la partecipazione di Open Fiber a eventi e sagre organizzati dalle varie Pro Loco. Unpli rappresenta 6.300 Pro Loco italiane, presenti in altrettanti comuni, con funzioni di coordinamento, supporto e sostegno alle iniziative per la promozione del territorio locale senza scopo di lucro. Open Fiber ha portato la fibra circa 16 milioni di unità immobiliari raggiungendo oltre 5mila comuni e dal suo ingresso sul mercato nel 2017 ha contribuito a portare il tasso di copertura nazionale dal 22 al 64,3 %, avvicinandolo al 69% della media dell'Ue.