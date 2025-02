Accordo tra Metinvest e Danieli per rilancio siderurgia a Piombino

Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'intesa tra Metinvest Group e Danieli, "che disciplina la partnership congiunta tra i due gruppi in Metinvest Adria" su Piombino (Livorno). Lo rende noto un comunicato del ministero. "L'accordo tra azionisti, sottoscritto alla presenza del ministro Adolfo Urso, formalizza i principali aspetti della gestione congiunta del nuovo stabilimento siderurgico di Piombino per la realizzazione di acciaio tecnologicamente all'avanguardia e a basso impatto ambientale, oltre ad avviare un percorso volto all'implementazione del progetto e alla condivisione degli obiettivi strategici a lungo termine".

Per Urso, "ancora una volta abbiamo mantenuto gli impegni. La firma dell'accordo tra gli azionisti segna un passo decisivo per il rilancio del polo siderurgico di Piombino, con la tecnologia green, avanguardia in Europa. Al tempo stesso, rafforza la cooperazione strategica tra Italia e Ucraina, creando un solido ponte tra le nostre industrie metallurgiche particolarmente importante nella prospettiva della ricostruzione dell'Ucraina".

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sottolinea che la firma dell'accordo tra Metinvest e Danieli per un nuovo stabilimento a Piombino (Livorno) "è il coronamento di un impegno che abbiamo sviluppato in questi anni, che mi ha visto molto attivo per quanto riguarda la nuova infrastrutturale portuale e quella stradale, con cui accompagnare il rilancio della siderurgia a Piombino". "Il passaggio di Metinvest Danieli di oggi e le attività di Jindal, anche con le demolizioni, per rilanciare la siderurgia a Piombino attraverso forni elettrici e nuovi revamping - ha concluso Giani - è di grande auspicio e di incoraggiamento".