Accordo tra Cdp e Assifact, un miliardo per pmi e mid-cap

Un miliardo di euro per sostenere il sistema produttivo italiano favorendo l'accesso al credito e il rafforzamento della liquidità delle imprese più piccole. È quanto previsto dalla nuova convenzione sottoscritta tra Cassa Depositi e Prestiti e Assifact, l'Associazione Italiana per il Factoring.

Grazie all'accordo - spiega una nota - Cdp metterà a disposizione un Plafond dedicato al factoring a cui potranno accedere banche e intermediari finanziari per acquisire i crediti commerciali dalle imprese, potendo così erogare tramite la provvista Cdp un finanziamento a fronte del credito ceduto. L'iniziativa consentirà in questo modo a Pmi e Mid-Cap di ottenere nuova finanza per esigenze di breve periodo ma anche per avviare nuove attività.

L'impegno di Cdp e Assifact a supporto del mercato del factoring rappresenta una modalità concreta per rispondere efficacemente alle esigenze di capitale circolante delle aziende e dare un sostegno reale allo sviluppo economico del Paese.

L'operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2027 di Cdp che puntano a favorire la competitività delle imprese italiane attraverso strumenti a supporto dei fabbisogni finanziari di breve termine e un miglioramento dell'accesso al credito, in particolare per le Pmi. Dal 2009, grazie ai "Plafond di liquidità", Cdp ha messo a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari 30 miliardi per favorire la crescita e gli investimenti di oltre 75.000 aziende.