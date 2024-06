Accordo tra Ca Auto Bank e Byd in Italia e in Spagna

Ca Auto Bank, banca controllata da Crédit Agricole personal finance & mobility, è stata scelta come nuovo partner finanziario dal colosso asiatico Byd in Italia e Spagna. Attraverso questo accordo, Ca Auto Bank fornirà soluzioni di finanziamento su misura sia ai clienti finali che alla rete di concessionari di Byd. L'accordo è attivo in Italia e Spagna e copre tutti i modelli della gamma Byd commercializzati nei due Paesi sia attraverso formule di finanziamento tradizionali sia con soluzioni innovative e flessibili. Ca Auto Bank e Byd hanno la missione di promuovere la mobilità sostenibile, attraverso la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni. L'accordo consentirà a Ca Auto Bank di riaffermare il proprio impegno nel democratizzare l'uso dei veicoli elettrici e di avvicinarsi all'obiettivo di diventare il partner indipendente dei principali marchi nel settore della nuova mobilità. La partnership coinvolgerà anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità del gruppo Ca Auto Bank: i modelli della gamma Byd entreranno a far parte della famiglia di CarCloud, il primo servizio in Italia di noleggio auto in abbonamento mensile (ad oggi oltre 40.000 utenti), disponibile per privati, liberi professionisti e aziende.