Accordo strategico tra Koç Holding e sindacati per il futuro di Beko in Italia

"L'Italia è sempre stata un pilastro strategico per le nostre attività globali e l'accordo di oggi segna un passo decisivo per il futuro del nostro Gruppo nel Paese", ha commentato Fatih Ebiçlioğlu, Presidente della divisione Beni di Consumo Durevoli di Koç Holding e Presidente di Beko Europe, a seguito della firma dell'accordo con i sindacati, siglato oggi nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Questo risultato riflette l'importanza di un dialogo aperto e del rispetto reciproco tra istituzioni, sindacati e aziende, a dimostrazione del fatto che la responsabilità condivisa porta a risultati sostenibili".

Per RagÕp BalcÕoğlu, CEO di Beko Europe "questo accordo consente a Beko Europe di mantenere le sue attività nel medio-lungo termine, preservando al contempo il know-how e la tradizione produttiva del Made in Italy. Allo stesso tempo, dovremo rimanere estremamente vigili, poiché l'industria degli elettrodomestici in Europa è sottoposta a crescenti pressioni a causa dell'escalation delle guerre tariffarie, della concorrenza globale sleale e dell'aumento dei costi. Siamo grati a tutte le parti sociali per il dialogo costruttivo e non vediamo l'ora di vedere i risultati di questa collaborazione".