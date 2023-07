Accordo salva-spesa in 48 ore, poi firma con Meloni

L'accordo anti-inflazione per stabilire un paniere di prodotti a prezzi calmierati sarà chiuso in 48 ore e poi la prossima settimana ci sarà la firma anche con la premier, Giorgia Meloni. Lo ha detto il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci. Si tratterà di una serie di prodotti "individuati dalla Gdo ma anche dai negozi di vicinato", per i quali nell'ultimo trimestre dell'anno i prezzi saranno tenuti sotto controllo. L'accordo potrà essere replicato "anche il prossimo anno se ci saranno buoni risultati", ha aggiunto.