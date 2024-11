Accordo Intesa e Blackrock sul wealth management digitale

Fideuram, banca private del gruppo Intesa Sanpaolo, lancia una nuova iniziativa per accelerare la crescita della propria offerta di digital wealth management, in Italia e in Europa, in collaborazione con Blackrock. Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking intende ampliare la sua offerta sia geograficamente, sia tramite i migliori servizi di intermediazione, consulenza ibrida e gestione di portafoglio, proposti tramite canali digitali. "Questo accordo si inserisce perfettamente nella nostra strategia basata sull'incremento sostenibile delle commissioni e sul rafforzamento dello sviluppo tecnologico", afferma Carlo Messina, ceo e consigliere delegato di Intesa Sanpaolo. Grazie a questa collaborazione con Blackrock, guidata in Italia da Giovanni Sandri, responsabile di Blackrock Southern Europe, Fideuram sfrutterà le "competenze in materia di investimenti di Blackrock, le sue avanzate capacità tecnologiche e la profonda conoscenza del mercato patrimoniale per ampliare la sua proposta digitale", spiega una nota. L'iniziativa si espanderà in Europa a partire dai mercati belga e lussemburghese, dove sono già state identificate opportunità di crescita. "Questa nuova collaborazione con Blackrock ci offre l'opportunità di rafforzare i nostri programmi nella gestione patrimoniale digitale e di espanderci ulteriormente in Europa", afferma Tommaso Corcos, head of Intesa Sanpaolo wealth management divisions. "L'esperienza di Blackrock negli investimenti globali e le sue capacità tecnologiche all'avanguardia consentiranno a Fideuram di accelerare la prossima fase di crescita del proprio business", spiega Rachel Lord, head of BlackRock international.