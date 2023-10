Accordo FMI su aumento quote entro l'anno

Il comitato direttivo del Fondo Monetario internazionale ha raggiunto un accordo "su un significativo incremento" nelle quote del Fondo entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato la presidente del comitato Nadia Calvino nella conferenza stampa alla fine della riunione. Il comitato, che non ha emesso un comunicato finale, ha però raggiunto l'intesa su alcuni punti chiave per salvaguardare la stabilità finanziaria e ha ribadito l'importanza di un approccio multilaterale.