Accordo Fincantieri e Pgz per ammodernamento marina polacca

Fincantieri e Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) durante la Fiera internazionale della difesa MSPO, in corso a Kielce (Polonia), finalizzato allo sviluppo della cooperazione industriale nella difesa navale. A siglare l'intesa sono stati Mauro Manzini, Vice President Sales Divisione Navi Militari Fincantieri, e Jan Grabowski, Vice President di PGZ; esso definisce un quadro di collaborazione strategica a supporto del processo di ammodernamento della Marina polacca, con attenzione al programma di acquisizione dei sottomarini "ORKA".

Fincantieri e PGZ valuteranno progettazione, costruzione e supporto operativo lungo l'intero ciclo di vita di piattaforme navali avanzate, inclusi i sottomarini unendo la leadership tecnologica di Fincantieri nella cantieristica navale con la base industriale di PGZ, che ha un ruolo centrale nella modernizzazione della difesa polacca. L'obiettivo comune è sviluppare opportunità congiunte per la Marina polacca e anche per i mercati internazionali. PGZ è il principale gruppo industriale della difesa in Polonia, di proprietà statale, e gestisce un portafoglio di aziende attive nella cantieristica navale, nelle costruzioni offshore e nella modernizzazione tecnica delle forze armate polacche.

"La Polonia è un partner strategico per Fincantieri", ha detto Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri sottolineando che "con oltre 180 sottomarini costruiti e una lunga e solida esperienza nelle piattaforme navali avanzate, siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how per supportare il programma ORKA e sviluppare una collaborazione industriale di lungo periodo con PGZ e l'industria della difesa nazionale".