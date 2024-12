Accordo Assoprevidenza-Et Group per conoscere Esg delle Sgr

Uno strumento in più sul tavolo per la selezione dei gestori finanziari e per tenere conto in maniera quantitativa e confrontabile, del loro livello di sostenibilità. A questo punto la convenzione fra Assoprevidenza, l'Associazione Italiana per la Previdenza Complementare,Et.Group - Esg Knowledge Company, grazie alla quale saranno condivisi con l'associazione stessa e le forme previdenziali e assistenziali associate, tutti i dati e risultati di Esg.Iama. Con quest'ulteriore convenzione con Assoprevidenza, dopo quella già siglata a luglio, ora tutto il mondo previdenziale italiano ha a disposizione ESG.IAMA "e, dunque, la capacità di valutare se gestori finanziari a cui si sono affidate le riserve sono realmente Esg e coerenti con i servizi e i prodotti offerti, proteggendosi così da possibili rischi dovuti a loro crisi reputazionali e di credibilità". L'identità Esg sta emergendo come una variabile cruciale per consentire al sistema di identificare le Sgr realmente Esg, coerenti con i servizi e i prodotti offerti. Ciò permette di distinguere con criterio tra la marea di fondi "sostenibili" che ha riempito il mercato e di proteggersi da possibili rischi dovuti a crisi reputazionali e di credibilità delle Sgr a cui si sono affidati i patrimoni ESG.IAMA è il primo standard quantitativo che valuta l'identità ESG degli Asset Manager. Secondo Sergio Corbello, Presidente di Assoprevidenza "L'attenzione da sempre prestata da un centro tecnico, qual è Assoprevidenza ai principi ESG, muove, innanzitutto, dalla convinzione che la conformità degli investimenti patrimoniali delle forme previdenziali a detti principi rappresenti un importante tassello della valutazione dei rischi. ESG.IAMA, consentendo un'innovativa valutazione anche dei singoli gestori, rappresenta un importante salto di qualità per l'indicata finalità".