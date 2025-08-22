Acciaio Ue, 'con 15% dazi 1 milione di tonnellate a rischio'

Una "parte significativa" di circa 1 milione di tonnellate di acciaio dell'Ue potrebbe scomparire già a causa dei dazi Usa del 15% previsti attualmente per i veicoli Ue e senza ancora considerare le tariffe Usa al 50% che gravano sul comparto. E' l'allarme dell'industria siderurgica europea Eurofer che ricorda dunque come resti alta l'incertezza per l'acciaio europeo.
Nel 2024, calcola Eurofer, con un dazio al 2,5%, l'Ue aveva esportato circa 760.000 veicoli negli Usa, corrispondenti appunto a circa 1 milione di tonnellate di acciaio di cui stima possa scomparire una "parte significativa".