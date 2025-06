Acciaierie d'Italia: convocazione al ministero del Lavoro per esame cassa integrazione

E' arrivata alle organizzazioni sindacali la convocazione dal ministero del Lavoro per il 25 giugno, alle ore 11, per l'espletamento dell'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione presentata nei giorni scorsi da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria (ex Ilva). La riunione si terrà in modalità ibrida, sia presso la sede del ministero che in videoconferenza.

L'azienda ha chiesto di modificare la cigs per i dipendenti dell'ex Ilva ampliandola a 4.050 (di cui 3.500 a Taranto) rispetto alle 3.062 unità autorizzate ad oggi. L'istanza è stata inviata una settimana fa al ministero del Lavoro e delle Imprese e Made in Italy, e ai sindacati. Il precedente programma di cassa integrazione straordinaria per dodici mesi era stato autorizzato a marzo scorso.