Acciai Speciali Terni: piano di rilancio ostacolato dal costo dell'energia

La proprietà ha di fatto confermato, ancora una volta, la volontà di un piano di rilancio per Acciai Speciali Terni quanto agli investimenti, però con un orizzonte temporale più incerto legato alla soluzione del problema del costo dell'energia, annunciando proposte e interlocuzioni a livello istituzionale risolutive per giungere al più presto ad un accordo di programma: è quanto hanno riferito in una nota congiunta le segreterie territoriali di Terni di Fim-Fiom-Uilm, dopo l'incontro che si è svolto ieri nella sede Finarvedi a Cremona, tra la proprietà di Acciai Speciali Terni e le organizzazioni sindacali territoriali e nazionali.

Presenti il presidente e vicepresidente Finarvedi Giovanni Arvedi e Mario Arvedi Caldonazzo, l'ad Acciai Speciali Terni, Dimitri Menecali, e il direttore del personale, Giovanni Scordo.

"Come Fim-Fiom-Uilm di Terni - prosegue la nota - abbiamo ribadito le ragioni che hanno portato allo sciopero del 19 novembre 2024, in riferimento alla indisponibilità di discutere il dettaglio del piano industriale e delle ricadute negative in ordine ai carichi e ritmi di lavoro.

Giovanni Arvedi ha espresso la volontà di proseguire il progetto con una maggiore trasparenza e coinvolgimento dei lavoratori attraverso le organizzazioni sindacali che si dovrà attuare nei prossimi mesi in sede aziendale."