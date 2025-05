Accelerazione necessaria per l'Agenda 2030: ASviS sollecita il governo

"La politica deve imprimere un'accelerazione decisa e concreta per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, come il governo si è impegnato a fare 18 mesi fa e, di nuovo, otto mesi fa nel corso dell'Assemblea Generale dell'Onu". Lo ha detto Pierluigi Stefanini, presidente dell'ASviS, in occasione dell'evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile di AsviS, "L'ora della verità per lo sviluppo sostenibile a dieci anni dall'Agenda 2030, dagli Accordi di Parigi e dalla Laudato si'" nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

"Nel Rapporto di Primavera abbiamo dimostrato come potrebbe essere costruito il Piano di accelerazione trasformativa che il governo dovrebbe predisporre, anche attraverso un confronto pubblico approfondito con la società civile, che con il Festival ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile - ha aggiunto -. In tale prospettiva, va approvato il prima possibile il disegno di legge n.1192, già votato dal Senato, che introduce, come proposto dall'ASviS, la Valutazione d'Impatto Generazionale (Vig) nell'iter di formazione delle leggi. Si tratta di un passaggio cruciale per dare concreta attuazione al principio di equità intergenerazionale, sancito con la modifica dell'articolo 9 della Costituzione".