Accelerare la trasformazione dell'industria cemento con McKinsey

La transizione verso le emissioni zero e la decarbonizzazione sono temi sempre più caldi a livello globale, e tra i settori più impegnati nella riduzione delle emissioni vi è l'industria del cemento, oggi responsabile di circa il 7% delle emissioni totali di gas a effetto serra. Il report "Cementing your lead: The cement industry in the net-zero transition" curato da McKinsey & Company mette in luce quali sono le soluzioni più promettenti per la decarbonizzazione, in uno dei settori più complessi da cambiare. Secondo il report, ci sono quattro percorsi particolarmente promettenti per affrontare gli elementi del cemento ad alta intensità di carbonio e ridurne l'uso nel calcestruzzo. Il primo è l'utilizzo di clinker, cioè un materiale usato come legante nel cemento, a basse emissioni di carbonio. In secondo luogo ci sono gli additivi, sostanze che vengono aggiunte al calcestruzzo per migliorarne le prestazioni, e che hanno il potenziale per ridurre le emissioni di CO2 nel calcestruzzo fino al 30% secondo gli standard attuali e fino al 50% secondo gli standard aggiornati. La terza opzione sono i materiali cementizi alternativi, come il cemento a basse emissioni di carbonio o il calcestruzzo geopolimerico. Infine, la quarta soluzione è investire e puntare sull'economia circolare, utilizzando strategie come il riutilizzo dei rifiuti di calcestruzzo e l'incorporazione di materiali riciclati nella produzione di nuovo calcestruzzo. L'analisi di McKinsey, inoltre, evidenzia come i produttori di cemento dovranno scegliere quali strategie e modelli di business implementare per raggiungere il cemento a zero emissioni. In particolare, sono nove i potenziali modelli di business per aiutare la transizione. Con la decarbonizzazione del settore, potrebbe emergere un nuovo panorama di produttori di cemento in grado di competere per le quote di mercato, che McKinsey individua in cinque tipologie diverse, mentre per quel che riguarda i fornitori di soluzioni, sono quattro gli approcci completamente nuovi o piccoli aggiustamenti dello status quo per favorire la decarbonizzazione del settore.