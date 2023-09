Accelerare la transizione energetica in Europa, Bce-Bei-Iea ai vertici

I vertici di Banca Centrale Europea, Banca Europea degli Investimenti e Agenzia Internazionale dell'Energia lanciano un appello ai leader dei governi, della finanza e dell'industria di tutta Europa per "accelerare la transizione verso l'energia pulita, fondamentale per la competitività industriale europea e la stabilità finanziaria". Lo affermano le tre organizzazioni in una nota congiunta, in occasione di una conferenza di alto livello che si svolge oggi a Parigi su come "avviare l'Europa sulla strada dell'azzeramento delle emissioni nette per sbloccare il potenziale industriale e beneficiare i consumatori".