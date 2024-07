Accelera la crescita di Fineco, oltre 320 milioni di utile

Fineco Group ha segnato nel semestre un utile netto di 320,3 milioni in crescita del 9,8%, escludendo gli oneri sistemici, e del 3,7% considerandoli. I ricavi totali sono saliti a 658 milioni (+9,6%). L'utile netto del trimestre è stato pari a 173,3 milioni (+7,2%) e i ricavi a 331,3 milioni (+7,9% rispetto al secondo trimestre 2023). Per l'intero 2024 sono attesi utile e ricavi record, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni. Nel primo semestre è stato robusta l'acquisizione di nuovi clienti, pari a 73.593 (+22,5%), che ha portato il numero totale a 1.613.339. L'amministratore delegato Alessandro Foti sottolinea che "l'attrattività di Fineco è confermata dal continuo incremento di nuovi clienti, in ulteriore progresso anche rispetto al 2023, anno che ha fatto segnare il record storico di nuovi conti aperti".