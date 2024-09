Acc incerta sui tempi per Termoli, Urso ricollocherà i fondi

Di fonte ad una "incertezza sui tempi di realizzazione delle gigafactory di Termoli" il ministro Adolfo Urso "ha comunicato che procederà a ricollocare i fondi Pnrr destinati alla gigafactory verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto" ma "ha assicurato che da parte del governo c'è la disponibilità a valutare di destinare ulteriori fondi, di altra natura, quando Acc sarà in grado di presentare il nuovo piano industriale per Termoli comprensivo della nuova tecnologia". Emerge dal tavolo, in corso al ministero, presieduto dal ministro e alla presenza del presidente della Regione Molise, dei rappresentanti dell'azienda, di Stellantis e dei sindacati.