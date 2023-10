Academy di Ingegneria con San Patrignano, parte l'Italia

L'It & management academy di Engineering ha avviato un progetto di formazione rivolto a 100 ragazze e ragazzi della comunità di San Patrignano, con l'obiettivo di avvicinarli alla cultura digitale. Il corso, della durata di 150 ore, prevede l'acquisizione di competenze digitali di base e nozioni di cybersecurity. L'utilizzo e il funzionamento di Pc e smartphone, l'uso dei più diffusi tool digitali e la conoscenza dei rischi della navigazione in rete sono alcuni degli argomenti trattati. Secondo Engineering, queste competenze sono importanti per "promuovere l'empowerment e l'autonomia degli ospiti della comunità", oltre che per utilizzare la tecnologia in modo sicuro. Ferdinando Lo Re, group learning & corporate academy director di Engineering, ha sottolineato come questa iniziativa possa "facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro" delle ragazze e dei ragazzi della comunità. La It & management academy, attiva da oltre 20 anni, eroga ogni anno oltre 33mila giornate di formazione.