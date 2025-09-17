Abi, 'su Dta ribadiamo impegno concordato lo scorso anno'

Il comitato esecutivo dell'Abi, presieduto da Antonio Patuelli, "ha ribadito all'unanimità l'impegno di solidarietà biennale al Bilancio dello Stato concordato lo scorso anno per gli anni 2025 e 2026 e delega il direttore generale dell'Abi Marco Elio Rottigni ad eventuali contatti in proposito". Così l'Abi in una nota diffusa al termine della riunione del comitato esecutivo, a proposito dell'ipotesi che il governo proponga, nella manovra finanziaria, un nuovo rinvio della possibilità di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d'imposta.
Martedì 16 Settembre 2025
Ultima oraAbi, 'su Dta ribadiamo impegno concordato lo scorso anno'