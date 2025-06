Abi, podcast su conto per autonomia finanziaria delle donne

La brochure su conto bancario quale strumento a supporto dell'autonomia finanziaria ed economica delle donne è anche in versione audio. La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria è stata realizzata dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) grazie alla collaborazione con Uici-Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, con il supporto del centro nazionale del libro parlato dell'Uici.

Obiettivo del podcast è rendere quanto più accessibili a tutti, anche a persone non vedenti o ipovedenti, i contenuti della brochure "Banche per l'autonomia finanziaria ed economica delle donne" promossa da Abi e Federcasse. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di inclusione economica e sostenibilità sociale del settore bancario ed è in coerenza con le sfide che orientano le attività di ABI con le banche, in un rapporto di sinergia con istituzioni, sindacati di settore, associazioni dei consumatori, imprese, terzo settore e mondo dell'informazione.

"Per poter gestire al meglio e in autonomia il proprio denaro e le proprie risorse economiche, è importante per ogni cittadino accrescere e costantemente aggiornare conoscenze e competenze finanziarie", afferma il direttore generale di Abi, Marco Elio Rottigni, presentando l'iniziativa. "Le banche - aggiunge - sono in prima linea per promuovere consapevolezza anche rispetto alle possibilità offerte dai servizi finanziari in termini di pari opportunità e libertà. Il contrasto alla violenza di genere, che ha tante manifestazioni anche a livello economico, richiede un impegno costante e la collaborazione di tutte le parti economiche e sociali, come testimonia l'iniziativa di oggi, promossa grazie all'importante e pluriennale collaborazione di Abi con Uici".