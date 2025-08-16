Abi, il 78% degli utenti controlla il conto dal telefonino

Il 78% dei correntisti italiani si serve principalmente del proprio telefono cellulare per monitorare il proprio conto, mentre il 72% lo usa per i bonifici. E' quanto emerge da un'indagine realizzata con interviste online da Abi Lab, il Consorzio per la Ricerca e l'Innovazione per la banca promosso dall'Associazione bancaria italiana in collaborazione con Doxa lo scorso aprile.

Dai dati emerge anche che il controllo del conto corrente viene effettuato su internet dal 37% degli intervistati, mentre i bonifici vengono gestiti online dal 44% di chi ha partecipato al sondaggio. Secondo i dati raccolti da Abi Lab l'82% dei clienti delle banche è propenso a sottoscrivere online carte di pagamento, il 64% polizze assicurative e il 46% si dichiara propenso a sottoscrivere un mutuo online.

Oltre il 50% degli intervistati, poi, è propenso a valutare servizi extra bancari, tra cui i servizi legati alla mobilità, le 'iniziative basate su missioni, quiz e sfide per ottenere rimborsi o sconti', e i servizi per il turismo e il tempo libero.

Infine, sul tema della sicurezza, l'87% esprime fiducia nella propria applicazione bancaria, che viene percepita come "la più affidabile" tra quelle presenti sul telefonino. Solo il 23% si sente più sicuro ad operare da Pc, mentre per il 58% non c'è differenza tra i dispositivi utilizzati. Un tema, quest'ultimo, che, secondo il direttore generale Marco Elio Rottigni, "guida l'impegno dell'Abi e dell'intero settore e si concretizza nel lavoro del Comitato Abi 'Sicurezza Digitale'", che presiede insieme a Roberto Parazzini, responsabile Italia ed Europa Occidentale di Deutsche Bank.