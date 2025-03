A2a: Investimenti Record e Crescita del Dividendo nel 2024

I risultati definitivi di A2a "consolidano il ruolo del gruppo nel settore industriale e infrastrutturale del nostro paese". Lo afferma l'amministratore delegato Renato Mazzoncini che ricorda come "nel 2024 abbiamo investito quasi 3 miliardi di euro, record storico per il nostro gruppo". Inoltre, nell'ultimo anno la generazione da fonti rinnovabili ha rappresentato circa il 50% della produzione totale offrendo al mercato "maggior quantità di energia green, un fattore importante per il processo di decarbonizzazione e la stabilizzazione dei prezzi a beneficio di famiglie e imprese".

"Le attività che abbiamo realizzato - prosegue - ci hanno consentito di raggiungere un Ebitda (margine operativo lordo, ndr) superiore a 2,3 miliardi e un utile netto superiore a 800 milioni". "Questo - sottolinea - ci permette di proporre alla prossima assemblea un dividendo pari 0,10 euro per azione in crescita del 4,4%". A2a poi "ha anche creato nuove opportunità occupazionali con oltre 1.600 nuovi dipendenti che, con la loro professionalità hanno contribuito al raggiungimento di queste ottime performance".

"La volontà di condividere e coinvolgere tutti i colleghi, parte attiva di questo percorso di crescita - conclude il manager - si concretizza anche nel 'Piano di azionariato diffuso' che proporremo alla prossima assemblea degli azionisti".