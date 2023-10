A2a comprerà energia pulita da Enfinity nel Lazio dal 2025

La multiutility A2a ha sottoscritto un accorodo di acquisto di energia (Power Purchase Agreement) con Enfinity Global per 3 impianti fotovoltaici nel Lazio, per un totale di 97 MW di energia. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che a partire dal luglio del 2025 A2a ritirerà circa 160 GWh di potenza, equivalente al consumo annuale di elettricità di circa 64mila famiglie italiane, evitando l'emissione di oltre 60mila tonnellate di CO2. Grazie all'accordo, Enfinity Global diventa il primo fornitore di capacità rinnovabile in Italia con 232 MW, attraverso contratti di vendita di energia a lungo termine. Enfinity Italia ha in portafoglio 500 MW di impianti solari pienamente autorizzati, 1,8 GW di impianti solari in fase avanzata di autorizzazione e 2 GW di progetti di stoccaggio. "A2A è una delle aziende energetiche più rispettate in Italia e in Europa - ha commentato l'amministratore delegato di Enfinity Global Carlos Domenech - con una lunga e orgogliosa storia al servizio dei propri clienti e siamo grati per il sostegno locale, poiché abbiamo i progetti e le capacità per portare in Italia energia stabile, pulita e conveniente". "Grazie alla partnership con Enfinity - ha spiegato il direttore Generazione e Trading di A2a Lorenzo Giussani - riusciamo a mettere a disposizione dei nostri clienti una quota sempre più ampia di energia green proveniente da fonti rinnovabili e allo stesso tempo continuiamo ad abilitare investimenti in impianti che possono sostenere il percorso verso la transizione energetica e la decarbonizzazione del Paese".