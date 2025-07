A2A, '72 milioni l'anno in welfare e premi dipendenti'

Il gruppo A2A investe più di 72 milioni di euro l'anno in welfare e premi per i propri dipendenti. Di questi, 10 milioni sono per il supporto della genitorialità, 18 milioni per i servizi di welfare, 5,3 milioni per il piano di azionariato diffuso del gruppo e infine 39 milioni per i premi di produttività. E' quanto è emerso nell'ambito della presentazione delle iniziative dedicate al welfare del gruppo a Milano.

"Per le nostre persone abbiamo previsto oltre 72 milioni di euro all'anno attraverso un sistema strutturato che si è evoluto e rafforzato nel tempo fino a diventare un modello di riferimento nel nostro ambito industriale. Ne è esempio il piano da 120 milioni al 2035 per sostenere i nostri colleghi nei loro progetti di genitorialità", commenta Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A.

"Il welfare aziendale ha una lunga tradizione nella storia di A2A: le prime forme di supporto ai dipendenti attivate negli anni Sessanta per fronteggiare fenomeni come l'emarginazione sociale, tipica di quel periodo, erano già strumenti di attenzione alle persone e inclusione", dice Roberto Tasca, presidente di A2A. "Questo percorso è proseguito negli anni con numerose iniziative, l'ultima delle quali in ordine di tempo è il piano di azionariato diffuso. Oggi il gruppo è tra le prime aziende del Paese e la prima che opera anche nell'ambito dell'economia circolare ad avere attivato questo programma con 5,3 milioni di euro che cresceranno ancora nella fase successiva", sottolinea Tasca.

Secondo le ricerche svolte dal dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, nel 2023 le imprese italiane hanno investito nel welfare aziendale circa 3,2 miliardi di euro. Il dato è in crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, confermando un andamento positivo, che negli ultimi 10 anni ha visto il consolidamento della cultura delle organizzazioni sui temi sociali.