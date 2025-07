A Webuild nuovi lavori per 600 milioni dollari in Arabia Saudita

Webuild rafforza la sua presenza in Arabia Saudita con nuovi lavori per circa 600 milioni di dollari nell'ambito del progetto Diriyah Square. Il valore complessivo delle opere affidate a Webuild dalla Diriyah Company negli ultimi anni per la trasformazione di Diriyah, sale quindi a circa 2 miliardi di dollari. Diriyah, sede del sito patrimonio dell'Unesco di At Turaif, si trova a nord-ovest di Riyadh ed è destinata a diventare uno dei principali poli culturali e commerciali del Regno.

"Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto di così grande valore simbolico e strategico per l'Arabia Saudita. La nostra presenza nel Regno si rafforza ulteriormente con un'opera che avrà un impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali. Guardiamo con entusiasmo alla realizzazione di questa nuova fase del Diriyah Square, un tassello fondamentale di un progetto iconico", afferma l'amministratore delegato Webuild, Pietro Salini.

Il Gruppo Webuild è presente in Arabia Saudita dal 1966 e ha realizzato oltre 90 progetti nel Regno. "Continuiamo - prosegue Salini - a metterci a disposizione del paese per la realizzazione di alcuni dei progetti più sfidanti al mondo in particolare nei settori dell'edilizia civile, della mobilità sostenibile e della dissalazione".