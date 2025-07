A Webuild contratto da 337 milioni di dollari negli Usa

Nuova aggiudicazione per Lane, controllata americana di Webuild, che ottiene un contratto da 337 milioni di dollari (288 milioni di euro circa) per la progettazione e la realizzazione di lavori di ampliamento e ammodernamento lungo la Interstate 85 (I-85) nella Contea di Gaston, Carolina del Nord, negli Stati Uniti.

L'aggiudicazione rafforza il ruolo del gruppo Webuild nella realizzazione di infrastrutture complesse in Nord America, secondo mercato estero di riferimento in termini di fatturato. Il nuovo progetto, commissionato dal North Carolina Department of Transportation, coinvolgerà circa 16 chilometri della Interstate 85 (I-85). Una volta ultimati, i lavori garantiranno collegamenti più sicuri ed efficienti a beneficio dell'intera regione. I lavori, da ultimare entro il 2029, saranno effettuati senza sospensione del traffico e riducendo al minimo le interruzioni lungo tutto il corridoio autostradale.

Il gruppo Webuild ha una presenza storica negli Usa. Attualmente, con Lane, Webuild sta realizzando importanti progetti infrastrutturali nel Paese, come i due tunnel gemelli Palisades per potenziare i collegamenti ferroviari di New York, l'ammodernamento di una tratta della I-64 in Virginia e l'ampliamento della Seminole Expressway/SR 417 in Florida.