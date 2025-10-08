A Villa Crespi il Condé Nast Traveller Readers' Choice Award

Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Canavacciuolo: "Un progetto nato da una visione d'amore"

Villa Crespi, la residenza storica in stile moresco affacciata sulle acque del Lago d'Orta, è stata premiata con il Condé Nast Traveller's 2025 Readers' Choice Award, classificandosi al quinto posto nella categoria 'Rest of Italy'.

Condé Nast Traveller ha ricevuto oltre 182.500 risposte al sondaggio da parte di lettori di tutto il Regno Unito, che hanno valutato le loro esperienze di viaggio in tutto il mondo, offrendo così uno sguardo completo ai luoghi che non vedono l'ora di rivisitare.

"Villa Crespi nasce da una visione d'amore: ricevere questo riconoscimento da Condé Nast Traveller è per noi la conferma che l'accoglienza autentica e l'eccellenza condivisa con la nostra squadra portano lontano", affermano Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo. Villa Crespi ospita infatti il celebre ristorante tre stelle Michelin guidato dallo chef Cannavacciuolo, che è un simbolo dell'eccellenza gastronomica italiana.

