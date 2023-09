A Venezia Time to Change, il documentario sull'Agenda Onu

Va in scena nella cornice delle Procuratie Vecchie di piazza San Marco - uno dei capolavori dell'architettura veneziana del XVI secolo - Time to Change, il documentario di Banca Generali con Rai Cinema, protagonista il fotografo di moda e reportage sociali Stefano Guindani. Il docufilm, della durata di 54 minuti, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, si concentra su 17 focus scelti come emblematici per illustrare i 17 obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Proiettato in anteprima assoluta tra gli eventi collaterali del Festival del Cinema, sarà disponibile da ottobre su Rai Play. "I disastri provocati dal cambiamento climatico di questa estate mi hanno molto colpita. È il momento di alzare la soglia d'attenzione, sia per chi è alla guida delle nazioni sia per ogni individuo" dice l'attrice Rocío Muñoz Morales che nel docufilm conduce alla scoperta dei focus Onu e a Venezia sfila sul red carpet con Violante Placido. La narrazione del viaggio - dal Guatemala al Kenya, passando per Singapore, Hong Kong e anche Milano, fino alle isole più remote dell'Artico,- è di Guindani, affiancato dall'antropologo Alberto Salza e da tre testimoni eccellenti che propongono uno sguardo multidisciplinare sull'Agenda. l'imprenditore Marco Montemagno, lo chef Davide Oldani, Stella verde Michelin per la sostenibilità, la campionessa di sci Federica Brignone. "Time to Change è un importante passo verso la consapevolezza per affrontare le sfide globali presentate dall'Agenda Onu, e ci mostra sia i problemi che le soluzioni" spiega il fotografo. "Dalla visione della volpe bianca artica nel suo ambiente sempre più minacciato, ci rendiamo conto dell'urgenza del cambiamento climatico. Ma ci sono anche segnali positivi, come le iniziative per il recupero delle risorse, il riciclo delle acque a Singapore, o la trasformazione degli pneumatici in Italia. Con la collaborazione di tutti, il cambiamento è possibile".