A Trieste la presentazione del Museo del mare 5.0

Si presenta oggi il Parco del Mare 5.0 un progetto di rigenerazione e di sviluppo urbano che mira a valorizzare il legame di Trieste con il mare. Si tratta di un'infrastruttura socio-economica che riqualificherà un'area da tempo degradata e dove è cominciata pochi giorni fa la demolizione di edifici fatiscenti. L'abbattimento nel comprensorio di Porto Lido, come è denominata l'area, da tempo chiusa al pubblico, è il primo passo per la futura realizzazione del Parco del Mare 5.0, secondo un progetto promosso dalla Camera di commercio Venezia Giulia che prevede un polo edutainment innovativo, tecnologico, a fini anche didattici e, soprattutto, sostenibile da un punto di vista ambientale. 'Porto Lido', che si trova lungo le Rive, in centro città, appartiene al demanio portuale ed è dato in concessione per 40 anni alla società Trieste Navigando srl, che la Cciaa Vg ha acquistato da Invitalia. Per la realizzazione del progetto "sono stati stanziati - ha indicato il presidente della Cciaa Vg Antonio Paoletti - 33 milioni di euro da Camera di commercio e Regione Fvg".